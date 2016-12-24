黃國昌遭連署罷免 網友傻眼：「罷免有在做事的？」

2016-12-24 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕降低罷免門檻的「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」在上個月底三讀通過，如今時代力量立委黃國昌可能成為第一個被開刀的對象。北北基安定力量聯盟因不滿黃國昌支持同婚修法，決定號召連署罷免。這樣的舉動讓不少網友感到不解，認為「如果黃國昌需要被罷免，那立委應該會剩沒幾個」。

活動發起人孫繼正表示，黃國昌操作社會議題、製造對立，甚至縱容支持者將陳情民眾的個資放到網路上，以及在選前未將同婚修法納入政見，坦言全家人都後悔投給他。

許多網友留言表示，「到底是為什麼要罷免他啊...」、「如果黃國昌需要被罷免，那立委應該會剩沒幾個」、「他是最優立委前三吧」、「黃如果被罷免，那立委應該全都要重選了」、「黃是我看到比較有亮點的立委，臺灣人民...唉...」、「罷免有在做事的立委，問號」，但也有網友提醒，「過不過是一回事，但沒有反對嘲笑他們行為的權力」。