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黃國昌遭連署罷免 網友傻眼：「罷免有在做事的？」

2016-12-24  15:42

〔即時新聞／綜合報導〕降低罷免門檻的「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」在上個月底三讀通過，如今時代力量立委黃國昌可能成為第一個被開刀的對象。北北基安定力量聯盟因不滿黃國昌支持同婚修法，決定號召連署罷免。這樣的舉動讓不少網友感到不解，認為「如果黃國昌需要被罷免，那立委應該會剩沒幾個」。

活動發起人孫繼正表示，黃國昌操作社會議題、製造對立，甚至縱容支持者將陳情民眾的個資放到網路上，以及在選前未將同婚修法納入政見，坦言全家人都後悔投給他。

許多網友留言表示，「到底是為什麼要罷免他啊...」、「如果黃國昌需要被罷免，那立委應該會剩沒幾個」、「他是最優立委前三吧」、「黃如果被罷免，那立委應該全都要重選了」、「黃是我看到比較有亮點的立委，臺灣人民...唉...」、「罷免有在做事的立委，問號」，但也有網友提醒，「過不過是一回事，但沒有反對嘲笑他們行為的權力」。

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  • 北北基安定力量聯盟在今日發起連署，號召罷免黃國昌。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟在今日發起連署，號召罷免黃國昌。（記者林欣漢攝）

  • 網友意見。（圖片擷取自「PTT」）

    網友意見。（圖片擷取自「PTT」）

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相關關鍵字： 北北基安定力量聯盟 孫繼正 時代力量 罷免 黃國昌
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