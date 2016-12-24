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高中生扮納粹 綠委譴責、要求教育部懲處

高中生穿著納粹風格服飾，在紙製虎式坦克上行納粹禮。（圖取自臉書）

2016-12-24  14:51

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市光復高中學生扮納粹引發強烈譴責，立委林俊憲表示，試想若是有國外哪個國家，在慶典場合公然上演二二八場景給我們看，我們會有多痛、多不堪。

光復高中某班學生23日穿戴納粹衣帽，手持納粹旗幟，儼然成為武裝黨衛隊，還有學生登上紙製坦克上仿效向元首致敬手勢，照片曝光後引發圍剿。

林俊憲下午在臉書貼文，台灣在各領域有許多叱吒風雲的頂尖人才，由此事可知台灣為合還被認為是「無知國家」。他強調，這件事為什麼嚴重，因為我們在別人傷口上撒鹽，卻有許多人仍未意會到這一點。

文中寫道，「試想若是有國外哪個國家，在慶典場合公然上演二二八場景給我們看，我們會有多痛、多不堪。」學生無知，學校教職員也不知嚴重性？他強調，相關單位應該正視此事，嚴正處理。

立委吳思瑤下午也在臉書表示，學校出現納粹已經不是創意的問題，連以色列辦事處都不滿說話，這樣失敗的教育事件，教育部不該再沉默。

她建議教育部，雖然對私校非主導辦學，但也不是沒有政策工具可用，例如獎補助經費的額度、核定招生名額等，都還是可以輔導管理私立學校。並要求教育部主動展開調查，啟動「私校法」程序，召開私校諮詢會，議定懲處方案。

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  • 林俊憲感嘆，難怪台灣是無知第三名。（圖擷自林俊憲臉書）

    林俊憲感嘆，難怪台灣是無知第三名。（圖擷自林俊憲臉書）

  • 吳思瑤要求教育部對光復中學展開調查，並議定懲處方案。（圖擷自吳思瑤臉書）

    吳思瑤要求教育部對光復中學展開調查，並議定懲處方案。（圖擷自吳思瑤臉書）

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