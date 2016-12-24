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表態參選北市長！羅智強：分三階段進行

2016-12-24  14:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期接受媒體訪問時，表態會爭取連任，總統府前副秘書長羅智強則是在今天宣布，將分三階段參選北市長。

根據《蘋果日報》報導，羅智強表示，將分為「強往直前：一個人的初選」、「強棒出撃：尋找國民黨最強棒」、「強越關山：找回台北建設、台灣正道、兩岸和平」三階段，第一階段設定在明年底前，臉書粉絲團突破百萬門檻就會參選（目前超過27萬）。

羅智強說，再來是投入國民黨初選，尋找國民黨最強棒，若是自己最強就「當強不讓」，若有優秀同志會「強力相挺」；最後投入大選後，會發起三個找回運動，「要把台北失去的建設、台灣失去的正道、兩岸失去的和平找回來」。

2018年北市長選舉，藍營即將開始布局，據媒體報導，前立委丁守中、台北市議員鍾小平等人已先表態要角逐北市長，如今，羅智強也選布將分三階段參選北市長。

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  • 羅智強在今天宣布，將分三階段參選北市長。（圖擷取自羅智強臉書）

    羅智強在今天宣布，將分三階段參選北市長。（圖擷取自羅智強臉書）

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