學生模仿納粹 以色列駐台代表：震驚與遺憾

2016-12-24 13:29

［記者彭琬馨／台北報導］針對新竹光復高中有學生以納粹為主題參與校慶活動一事，駐台北以色列經濟文化辦事處ISECO發表聲明，認為教育單位未能善盡監督指導之責，對此表達遺憾，且也對於台灣發生這起事件感到失望。

駐台以色列代表游亞旭在聲明中指出，納粹大屠殺發生至今僅過了70多年，在新竹光復高中卻已經出現學生效仿如此暴虐瘋狂的行動，對此感到遺憾與震驚。

游亞旭表示，學校應教育學生對人們保有包容與理解，台灣在前總統馬英九積極參與國際納粹大屠殺紀念日（International Holocaust Remembrance Day）不到一年後的今天，卻發生這樣的憾事，他們感到深切遺憾與失望。

游亞旭強力譴責如此沒品味的活動，並已經與台灣政府聯繫，他呼籲應儘速開始教導學生納粹相關的歷史意義與大屠殺事件，如果需要的話，以色列非常願意提供協助。