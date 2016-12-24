回應學生穿納粹裝再惹議！他用一句話反諷校方

新竹光復高中學生以納粹為主題參與校慶活動，外界反彈。（圖擷取自臉書）

2016-12-24 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復高中學生以納粹為主題參與校慶活動，外界反彈，校方隨後緊急發表聲明，不過，這番言論再度引起外界撻伐，台北市議員梁文傑也用一句話反諷學校，「這間學校把問題推給社會，那社會要你這間學校幹嘛？」

社會民主黨全國委員苗博雅也在臉書發表意見，他認為，學生集體扮納粹，真正的問題不在於青少年的無知，「若青少年什麼都知道，那幹嘛還需要老師和學校」。

苗博雅認為，真正病灶在於，這些老師們薪水領了、退休俸也預約了，但該教的基礎常識沒教，甚至老師自己都沒有能力看出哪裡不妥，「檢討台灣教育問題，不能只指著年輕人，更該看的是那群佔著位置掌握權力卻拿錢不辦事的老人」。

針對新竹光復高中學生以納粹為主題參與校慶活動一事，校方表示，絕無支持或認同納粹暴行之意，對於造成相關誤解，今後將更審慎加強相關歷史教育及國際觀，以避免產生「無謂聯想」。

校方說明，社會與政治的影響太大了，孩子在不知不覺中，模仿了這個社會、這個政治下的無知，孩子們覺得好玩，只是不知道這種好玩會傷害別人，並強調會繼續努力，「也希望這個社會、這個國家的大人們，也要給孩子們好的示範」。