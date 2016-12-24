我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
2016-12-24 12:17
總統蔡英文昨視導空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，並且實地了解我國防空任務戰備情形。（總統府提供）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨天下午視察導空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，並與執行空中任務的F-16戰機飛行員通話、向飛行員加油打氣；據黨政人士透露，共軍機隊今年9月進入到我防空識別區（ADIZ），我方警告對方快離開，沒想到對方卻回說「我們大家都是自家人」、「蔡大小姐發威了」等語。
針對中國軍機兩度繞台，蔡英文昨天下午視導空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，並實地瞭解我國防空任務戰備情形，根據《蘋果日報》報導，黨政人士透露，共軍機隊今年9月某次進行長途飛行訓時，進入到我防空識別區（ADIZ），以測試我方監控能力，當時我方F-16、F-CK-1經國號戰機立刻起飛攔截，並警告對方「你們已經進入到我方領空，趕快離開」，未料對方回說「我們大家都是自家人」，我方再度警告後，共軍還開玩笑說「蔡大小姐發威了」、「我們是在國際航道上面訓練」，之後便離開我方防空識別區。
（12/24下午3時10分更新）
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