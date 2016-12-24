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民眾要號召罷免 黃國昌：尊重直接民權

2016-12-24  11:54

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量今天在板橋的新北本部舉辦「婚姻平權座談會」，同一時間，也有民眾不滿時代力量立委黃國昌挺同等作為，聲稱號召3000名民眾在汐止發動罷免活動，黃國昌受訪表示，尊重每一個公民行使憲法上的直接民權，但是他自己捍衛婚姻平權、支持婚姻平權的立場，不會動搖。

黃國昌說，國會辦公室或地方服務處接到許多支持或反對婚姻平權的電話，正反意見都有，同仁都會耐心說明，他強調，希望社會上多對話、溝通，了解婚姻平權的真諦，避免錯誤資訊，或是歧視性的謊言在網路上流竄，這樣的態度才能讓法案的討論過程更健康。

黃國昌表示，他在臉書上清楚記載了自己做了哪些事情，也製作「向人民報告」的施政成果，讓各界能有客觀評價，希望反對同性婚姻的朋友能冷靜、理性來深入討論這樣的課題。他個人支持婚姻平權的立場，不會動搖，這是從他擔任法律學者時，就認為要還給同志本來就該有結婚的權利，是當代台灣新國家必須負的責任。

黃國昌也說，他願意與反對他的民眾溝通，但黨部舉辦婚姻平權座談會的時間很早就安排，所以無法在汐止直接面對民眾。

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  • 黃國昌（左二）出席時代力量今天在新北本部舉辦的「婚姻平權座談會」。（記者何玉華攝）

    黃國昌（左二）出席時代力量今天在新北本部舉辦的「婚姻平權座談會」。（記者何玉華攝）

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標題：民眾要號召罷免 黃國昌：尊重直接民權


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