潘孟安帶縣府首長當志工 用行動傳達就職感言

2016-12-24 11:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安明天（25日）就職滿2週年，他選在今天率領縣府團隊到屏東啟智教養院當志工，除帶來耶誕禮物，並且和院生一起油漆粉刷圍牆。潘孟安強調，未來持續從人的關懷出發，推動讓縣民安居樂業的施政理念。

屏東啟智教養院成立31年，現有60名院生，以智能障礙、多重障礙為主，年紀介於19至68歲之間，院生們見到潘孟安十分開心，還送給縣長自己做的馬賽克相框，氣氛熱烈溫馨。

接著潘孟安、副縣長吳麗雪及30多位縣府局處首長、員工，分組和院生一起拿起刷子，為牆壁、地面、座椅上油漆，紅色、綠色、藍色等繽紛色彩，讓院內煥然一新。

潘孟安表示，一直秉持著對人民的照顧最重要的施政目標，且縣政規劃均按藍圖進行中，因此，在就職2週年時刻，不再鋪陳宣導或是重複論述，只希望為屏東擔任志工，因為縣政不僅需要從大處規劃，也要從小處做起。