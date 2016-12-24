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用1個字形容2016 柯文哲：亂！

2016-12-24  12:23

〔即時新聞／綜合報導〕每到年末，許多活動都在徵選今年的代表字詞，而台北市長柯文哲接受媒體專訪時，則不假思索地用「亂」來總結2016，至於上班族的代表字就是「幹」，他還以「順」來形容自己的2016。

據《三立新聞》報導，柯文哲認為今年一連看到2家航空的空姐上街抗爭，感覺起來就是很亂。而這種亂並非政黨輪替的混亂，因為「還沒政黨輪替也是亂」。他接著鐵口直斷這種亂象還沒結束，仍然會持續。

談到了上班族，柯P則以「幹」代表他們的心聲，他笑稱「上班族沒事就幹譙，我沒事也是這樣」，但柯文哲強調他本人可是「悲觀進取」，在許多不滿意中還是要繼續前進。

提及自己的2016該如何形容，柯文哲認為是「順」，因為到了現在他已經可以達到不貪心的境界。如果要替民眾祈福的話，他則會選擇「安」字。

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  • 台北市長柯文哲用1個字形容2016，那就是「亂」。（資料照，記者陳志曲攝）

    台北市長柯文哲用1個字形容2016，那就是「亂」。（資料照，記者陳志曲攝）

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