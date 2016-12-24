賴清德讚陳幸妤變漂亮 歡迎扁夫妻回故鄉住
2016-12-24 11:26
賴清德出席陳幸妤牙醫診所開幕，在剪綵之前，賴不斷與前總統陳水扁交頭接耳、貼近談話，氣氛熱絡。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕前總統陳水扁的女兒陳幸妤在台南東區經營牙醫診所，今上午開幕，現場冠蓋雲集。台南市長賴清德祝賀表示，幸妤變漂亮了、有笑容，終於美夢成真開診所，也歡迎扁總統夫妻回台南故鄉住！
賴清德引用陳水扁當年競選文宣詞「有夢最美」、祝福幸妤美夢成真，未來診所經營、服務市民能平安順利，他並以今天開幕，民眾擠爆診所內外的場面，提醒幸妤「診所可能開一間不夠」，但未來如要到外地開連鎖診所，台南要先多開幾家！
賴清德表示，幸妤是陽明醫學院的高材生，當年指導教授也出席，十多年來執業累積豐富的牙科治療經驗，是專業牙醫師，如今能回到台南家鄉開業，恭喜幸妤與阿扁總統夫妻，也恭喜市民，希望市民多為她加油！
包括前南縣長陳唐山、南市副市長與民進黨多位立委、議員都出席陳幸妤診所的開幕盛會。
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