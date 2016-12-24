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大溪高中5死工安意外 市府提供捐款專戶

2016-12-24  11:15

［記者謝武雄／桃園報導］大溪高中工程發生5死工安意外，桃園市政府提供「社會救助金專戶」，接受各界善心捐款。

桃園市社會救助金專戶為：台灣銀行桃園分行（銀行代號：0040426），帳號：026038000011，匯款時請於匯款單上註明姓名、聯絡電話、聯絡地址，註明指定項目「捐助大溪高中圖書館工程意外事件」，並將匯款收據傳真至（03）339-0126，桃園市政府社會局社會救助科，以便寄送捐款收據，電話（03）332-2101轉分機6403~6405。

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  • 大溪高中新建工程鷹架倒塌造成5死，桃園市政府提供「社會救助金專戶」，接受各界善心捐款。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

    大溪高中新建工程鷹架倒塌造成5死，桃園市政府提供「社會救助金專戶」，接受各界善心捐款。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

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