恭喜陳幸妤診所開幕 賴清德：歡迎阿扁回台南住

台南市長賴清德（左2）出席陳幸妤（左4）診所開幕典禮，歡迎阿扁（左3）回台南居住。（記者王俊忠攝）

2016-12-24 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁女兒陳幸妤在台南經營的牙醫診所，於今日舉行開幕儀式，台南市長賴清德也到場祝賀，直說相當歡迎阿扁來台南居住。

賴清德今日致詞時表示，陳幸妤牙醫診所的開幕，可以說是美夢成真，祝賀她之後市民的服務也能平平安安、順順利利。賴清德接著誇讚陳幸妤現在變得很漂亮，讓一旁的阿扁聽了也笑了起來。

賴清德還說，看到現場來了那麼多人，陳幸妤這間好像不夠，可以考慮開個連鎖店。賴強調子女美夢成真，最高興的當然是父母也就是阿扁和扁嫂，並直言既然診所開在台南了，那麼阿扁不如也回台南住，現場隨即響起一片鼓掌聲。