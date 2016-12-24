鍾小平展開罷免柯P連署 稱要讓比賽快點結束

2016-12-24 11:14

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員鍾小平在耶誕節前夕發動罷免台北市長柯文哲的連署活動，今天一早就在萬華區青年公園旁尋求支持，預計簽到500份連署單、15天內簽到2萬份連署單；雖然連署罷免之路看似路迢迢，但鍾自信十足地說，選罷法修法通過，他更有信心把柯拉下台。

鍾小平說，大戰略就是拉下柯文哲，確保國民黨台北市長勝選，另外五都至少拿下一都，拉起六都縱貫線，拉抬國民黨的聲勢。

鍾小平今天提到，柯市府刪除65歲以上長者的敬老津貼、調漲33％地價稅、大巨蛋案一事無成，甚至對公務員測謊，在在顯示柯完全不適任，決定發起連署罷免。

不過，柯文哲宣稱現在只是中場，他還有機會力拚連任。鍾小平認為，他要把讓比賽快點結束，拉下柯P，黨籍議員陳重文、戴錫欽及汪志冰等人也都支持；至於民進黨看衰連署罷免活動，鍾直言民進黨就是幼稚，「看我可不可以簽到，我們腳踏實地做。」

根據選罷法，鍾小平的罷免柯P連署活動，第一階段要簽到2萬份連署單，送至台北市選委會審查約40天，通過後再於60天內啟動第二階段罷免，得簽到20萬份連署單。