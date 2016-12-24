阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...

前總統陳水扁提到三個感謝，並且透露關於女兒的三個故事。（記者王俊忠攝）

2016-12-24 11:05

〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕前總統陳水扁的女兒陳幸妤在台南市東區開設牙醫診所，今上午開幕，陳水扁夫妻與一家人都出席祝賀，有民眾在場高喊「阿扁總統無罪」。陳水扁稱幸妤是福星，讓他能在8年來首度公開致詞；也感謝前總統馬英九讓他「入獄進修」，因為在獄中他失去自由、但找回親情。他也提到三個感謝，並且透露關於女兒的三個故事。

今天陳幸妤診所開幕剪綵活動，內外擠爆數百名民眾，陳水扁說他今天歡喜又驚惶，歡喜是8年來首次公開說話；驚惶是不知是否為最後一次公開說話？並強調他今天是致詞，非演講。

陳水扁提出三個感謝，一是感謝蔡英文總統讓他上台北見鄉親、能聽音樂會與公開說話；二是感謝馬英九讓他在獄中失去自由、但找回親情，因為在獄中幾年，與兒女說的話比過去30幾年還多、還久！他做這個爸爸是不及格的，當時幸妤每週一取消門診，帶台南點心到獄中給他吃，感受到溫暖親情與家鄉味。三是感謝台南媒體朋友與鄉親長輩友善，台南媒體的友善，跟台北媒體有很大不同。

陳水扁說，前第一家庭每位成員都過得很艱辛，他參與政治、連累家人，無一倖免。

陳水扁並提到幸妤的三個故事，他說，40年前幸妤出生時，他律師事務所成立，當時他律師工作順利；40年後，幸妤診所開幕，讓他有機會在此公開致詞，幸妤是位福星。在妻子吳淑珍車禍重傷後不久，他進土城看守所進修，家中沒有大人，幸妤只有9歲，一肩扛起家中事務，養成她堅強獨立個性。

二是在幸妤還是菜鳥醫師時，吳淑珍在玉山官邸有一回生命危險，幸妤判斷是否與之前換、斷藥有關，後來證明所言正確，幸妤像上帝、佛祖般保佑、救回她母親一命，也證明幸妤的醫學書沒有白讀。

三是幸妤生三個兒子，都堅持餵母乳，他看過女兒一面打電腦寫論文、一面抱兒餵母奶，真是很堅強、貼心。

陳水扁希望未來大家對陳幸妤的肯定是，她是陳醫師、不只是陳水扁的女兒！