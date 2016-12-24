阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
前總統陳水扁提到三個感謝，並且透露關於女兒的三個故事。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕前總統陳水扁的女兒陳幸妤在台南市東區開設牙醫診所，今上午開幕，陳水扁夫妻與一家人都出席祝賀，有民眾在場高喊「阿扁總統無罪」。陳水扁稱幸妤是福星，讓他能在8年來首度公開致詞；也感謝前總統馬英九讓他「入獄進修」，因為在獄中他失去自由、但找回親情。他也提到三個感謝，並且透露關於女兒的三個故事。
今天陳幸妤診所開幕剪綵活動，內外擠爆數百名民眾，陳水扁說他今天歡喜又驚惶，歡喜是8年來首次公開說話；驚惶是不知是否為最後一次公開說話？並強調他今天是致詞，非演講。
陳水扁提出三個感謝，一是感謝蔡英文總統讓他上台北見鄉親、能聽音樂會與公開說話；二是感謝馬英九讓他在獄中失去自由、但找回親情，因為在獄中幾年，與兒女說的話比過去30幾年還多、還久！他做這個爸爸是不及格的，當時幸妤每週一取消門診，帶台南點心到獄中給他吃，感受到溫暖親情與家鄉味。三是感謝台南媒體朋友與鄉親長輩友善，台南媒體的友善，跟台北媒體有很大不同。
陳水扁說，前第一家庭每位成員都過得很艱辛，他參與政治、連累家人，無一倖免。
陳水扁並提到幸妤的三個故事，他說，40年前幸妤出生時，他律師事務所成立，當時他律師工作順利；40年後，幸妤診所開幕，讓他有機會在此公開致詞，幸妤是位福星。在妻子吳淑珍車禍重傷後不久，他進土城看守所進修，家中沒有大人，幸妤只有9歲，一肩扛起家中事務，養成她堅強獨立個性。
二是在幸妤還是菜鳥醫師時，吳淑珍在玉山官邸有一回生命危險，幸妤判斷是否與之前換、斷藥有關，後來證明所言正確，幸妤像上帝、佛祖般保佑、救回她母親一命，也證明幸妤的醫學書沒有白讀。
三是幸妤生三個兒子，都堅持餵母乳，他看過女兒一面打電腦寫論文、一面抱兒餵母奶，真是很堅強、貼心。
陳水扁希望未來大家對陳幸妤的肯定是，她是陳醫師、不只是陳水扁的女兒！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 亞洲新灣區產業白皮書 國發會3個月後出爐
- 提前選黨主席惹議 洪秀柱：下週再討論
- 反同婚人士連署罷免時 黃國昌仍在宣傳婚姻平權...
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 老天賞「烏金」 南方澳漁船海撈12萬尾
- 男持假鈔購毒想「黑吃黑」 反遭狠砍10餘刀重傷
- 舊鞋送愛非洲 亞餐募得8千雙
- 嚐過日本獨盟的苦 陳品捷：球褲自己縫、吃飯沒有肉
- 韓職》「日本殺手」老將奉重根 與LG雙子續約2年
- 高市吸毒人口田野調查 服務業比例達4成
- 伊波拉新疫苗 100％打敗病毒
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 被問到父親 林靖恩終於淚崩說這句話...
- 下週另一波東北季風增強 跨年夜下探16度
- 宋新妮拚子踢鐵板 大姨媽來了聖誕禮落空
- 月薪嬌妻真實情節上演 婚姻契約卻讓女子崩潰
- 台塑汽、柴油 下週不調漲
- 台北就服處下週有徵才活動 薪資上看75K
- 剁骨刀砍警倒地 廚師判9年半
- 沈文程獲選台東高中傑出校友 高歌最高潮竟被消音
- 利比亞泛非航空 遭劫機至馬爾他
- 台化停爐…看見星星 魏明谷：讓我感動
- 員林攜手大葉 創「潮」美食
- 為聽障生開扇藝術窗 潘元石獲頒台南文化獎
- 【第三屆台灣動畫盃】台、日10短片競賽 觀眾掌聲定輸贏
- 臥室搭溫室 種出40株大麻
- 不羈吳建豪 混搭音樂單純快樂
- 林書豪大戰詹皇 今日賽事預告與轉播
- 全台首家LINE咖啡館 熊大妹萌樣誘客
- 警執勤影音資料 警署禁私自PO網
- 實習生立大功！ 菜鳥警擊斃恐攻主嫌
- 製造業來投資 明年增6千個職缺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws prompt post office, bus firms to mull cuts
- Jolin錦榮情變 閨密洩「大男人」是分手主因
- 彰化加油站旁紡織廠大火 濃煙竄天像火山灰噴發
- 蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出
- 台中花毯節熱鬧開幕 22公頃「花現樂園」繽紛浪漫
- 柏林卡車恐攻主嫌 宣誓效忠IS
- 新台幣、證照設計納入本土元素 復興商工學生有想法
- 中國首都在台灣？強國網友自我安慰：起碼堅持一中
- 全國大掃毒 海陸空共查獲近百公斤毒品
- 斯里蘭卡57公尺高耶誕樹 挑戰世界紀錄
標題：阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email