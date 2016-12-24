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鍾小平罷免柯文哲？ 網友：工作人員比連署的人多

有民眾直擊鍾小平罷免柯文哲的連署攤位，網友看了直說工作人員比連署的還多。（圖擷自PTT）

2016-12-24  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員鍾小平先前放話要參選2018台北市長，更曾嗆聲要罷免柯P，現在他似乎已展開實際行動，在自己的選區萬華擺出攤位，有工作人員穿著「罷免柯文哲」的背心，一旁還飄揚著相同字樣的旗幟，網友見狀驚訝地直呼「工作人員還比連署的人還多」。

有PTT鄉民今早運動時看到這個罷免連署，因為好奇心拍下照片，只見現場身穿背心的攤位人員約有4人，有1名大嬸和1位大叔坐下來正在填寫資料，除此之外附近並沒有什麼人潮聚集。

PO文的鄉民表示自己在旁邊看了一下，發現來連署的好像都是一些婆婆，有網友笑稱難怪高家瑜不願接受鍾小平的追求，某位眼尖的網友則從照片場景辨識出那裡應該是青年公園，有人透露自己其實也寫了一份，但裡面所填的資料都是假的。

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