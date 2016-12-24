中國軍機繞台後 蔡英文視導空軍作戰指揮部

總統蔡英文視導空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，並且實地了解我國防空任務戰備情形。（總統府提供）

2016-12-24 10:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國軍機兩度繞台後，總統府今天表示，總統蔡英文昨天（23日）下午視導空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，並實地瞭解我國防空任務戰備情形。

總統府指出，蔡英文抵達後，首先聽取空作部指揮官熊厚基簡報指揮部沿革、任務內容及戰備整訓成果，並對該部充分發揮指揮管制功能，有效掌控戰情，確保台海空中優勢的傑出表現，表達高度肯定之意。

隨後，總統參訪該部空管中心，瞭解各地戰演訓任務狀況，並與正在執行空中任務的F-16戰機飛行員通話。總統除重申「保持監控、確保領空安全」之空軍任務要旨，並以「Good job」嘉許國軍弟兄之辛勞。

包括國家安全會議秘書長吳釗燮、副秘書長陳俊麟與陳文政、國防部長馮世寬、參謀總長邱國正及空軍司令沈一鳴等均陪同總統出席該行程。