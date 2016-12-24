柯文哲想再戰台北市長 柯媽：才做多久就想連任
2016-12-24 10:06
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前表態有意願競選連任，對此柯媽何瑞英表示，「才做多久就講連任，是不用工作嗎？」直言柯P做市長才兩年，任期只完成一半，未免也太早做決定，但柯媽強調若兒子還是想選，那麼會尊重柯P的決定。
據《中國時報》報導，何瑞英被問到兒子在政務表現上應該得到幾分，她坦言自己不清楚柯文哲的工作內容，也不知道有沒有做好。但柯媽能確定的是，柯P就任台北市長後，顯得十分忙碌，現在每星期只和她講1次電話，都是晚上10時以後打來，簡短地講幾句話就結束。
柯媽提到柯文哲有時會抽空回到新竹，陪爸爸媽媽一起吃飯，不過都吃得相當急促，吃完後就搭車回台北，幾乎沒有講到工作的狀況。最近柯P表態想連任，何瑞英認為現在談還太早，而她擔心最後會本末倒置，只關心選舉最後忽視了市政工作。
但柯媽指出，如果柯文哲真的想要競選連任，她會尊重兒子，至於是否能夠連任成功，何瑞英笑稱一切都只能聽天由命。
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