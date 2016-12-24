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高雄執政滿10年 花媽透露好想「她」

陳菊昨握緊拳頭感謝大家支持，她會更加努力。 （記者張忠義攝）

2016-12-24  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊昨天發表就職滿10週年演說，她感性跟市民道謝，說自己人生最大的幸福，就是獲得市民信任，並在臉書放上「回首十年 築夢百年」影片，呈現10年來的打拚過程，昨晚花媽突然在臉書有感而發表示，在高雄執政十週年的日子，她想起了媽媽。

陳菊說，她在高雄執政，轉眼間經歷10個年頭，10週年的日子一如往常忙碌奔波，稍作歇息之餘，突然憶記起前夕是母親的忌辰，媽媽離開身邊也已忽忽過了4年。

她提到，自己從年輕就全心投入在工作，幾乎沒有保留任何與家人相處的片刻時間；現在母親不在了，總是懷念著母親的慈愛，但也只能在思念母親之時遙念母親的容顏。「希望您在另個世界，也一樣安好。」

陳菊的貼文感動許多網友，紛紛幫她打氣，有網友懷念起自己的媽媽，也有許多網友說「你就像高雄人的母親，加油...」。

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標題：高雄執政滿10年 花媽透露好想「她」


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