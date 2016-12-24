阿扁現身挺女開業！政商雲集、支持者湧入喊扁無罪
2016-12-24 09:45
〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁夫婦今天上午8時前往台南市參加女兒陳幸妤的牙醫診所開幕儀式，現場除了有政商人物，更擁入大批挺扁的支持者，向他加油打氣。
陳幸妤在台南市東區的開設的牙醫診所今天開幕，陳水扁和夫人吳淑珍上午與兒子陳致中一起抵達現場。
現場除了立委陳亭妃、王定宇等政治人物到場相挺，連台南市長賴清德也參加開幕典禮；此外，現場湧入大批挺扁民眾，把診所擠得水洩不通，民眾不斷和扁加油打氣、打招呼，還有人高喊「阿扁無罪」，阿扁則看起來心情相當好、不時面帶微笑。
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