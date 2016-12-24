陳水扁睽違8年致詞：感謝馬英九讓我找回親情

2016-12-24 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁雖然獲得保外就醫得以外出活動，但仍被限制不得出席政治活動和公開演講。但在今天，他出席女兒陳幸妤新診所開幕典禮，並在致詞時提到，「感謝馬英九，讓我找回失去的親情。」

陳水扁表示，雖然他獲准保外就醫，但被限制不得參與政治活動和演講，僅可以致詞，坦言演講和致詞要如何分別讓他相當頭痛，整個禮拜都睡不著。接著，陳水扁說要表達三個謝意，第一位就是總統蔡英文，強調若不是蔡英文的話，他就沒辦法北上和長輩鄉親見面，也沒有機會去參加音樂會，更沒有辦法在今日參加陳幸妤的診所開幕。

此外，陳水扁說今天他能站在這裡，除了感謝蔡英文外，也感謝前總統馬英九，雖然讓他失去了自由，但找回了親情。他表示，「在獄中這段期間與陳致中、陳幸妤說的話，已經勝過過去30年所累積。」

陳水扁第三要感謝的是在場的鄉親與媒體朋友，認為他們對陳幸妤非常友善，與台北完全不同。他還提到，自己因為參與政治，連累了家中所有的成員，大家一路走來非常艱辛，但他也感謝現場的長輩鄉親與媒體朋友，不棄嫌的來到現場支持陳幸妤，讓她能迎向陽光，活出希望，也祝福女兒的路能夠越走越好、越走越遠。

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