| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

陳水扁睽違8年致詞：感謝馬英九讓我找回親情

2016-12-24  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁雖然獲得保外就醫得以外出活動，但仍被限制不得出席政治活動和公開演講。但在今天，他出席女兒陳幸妤新診所開幕典禮，並在致詞時提到，「感謝馬英九，讓我找回失去的親情。」

陳水扁表示，雖然他獲准保外就醫，但被限制不得參與政治活動和演講，僅可以致詞，坦言演講和致詞要如何分別讓他相當頭痛，整個禮拜都睡不著。接著，陳水扁說要表達三個謝意，第一位就是總統蔡英文，強調若不是蔡英文的話，他就沒辦法北上和長輩鄉親見面，也沒有機會去參加音樂會，更沒有辦法在今日參加陳幸妤的診所開幕。

此外，陳水扁說今天他能站在這裡，除了感謝蔡英文外，也感謝前總統馬英九，雖然讓他失去了自由，但找回了親情。他表示，「在獄中這段期間與陳致中、陳幸妤說的話，已經勝過過去30年所累積。」

陳水扁第三要感謝的是在場的鄉親與媒體朋友，認為他們對陳幸妤非常友善，與台北完全不同。他還提到，自己因為參與政治，連累了家中所有的成員，大家一路走來非常艱辛，但他也感謝現場的長輩鄉親與媒體朋友，不棄嫌的來到現場支持陳幸妤，讓她能迎向陽光，活出希望，也祝福女兒的路能夠越走越好、越走越遠。

相關影音

廣告
  • 前總統陳水扁出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕，八年來首度公開致詞，兒孫都陪在一旁。（記者王俊忠攝）

    前總統陳水扁出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕，八年來首度公開致詞，兒孫都陪在一旁。（記者王俊忠攝）

  • 前總統陳水扁保外就醫，僅可參與非政治活動。（資料照，記者張忠義攝）

    前總統陳水扁保外就醫，僅可參與非政治活動。（資料照，記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蔡英文 陳幸妤 陳幸妤診所 陳水扁 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：陳水扁睽違8年致詞：感謝馬英九讓我找回親情


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.