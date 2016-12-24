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高中生扮納粹 段宜康：政府應展開調查

2016-12-24  09:28

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學日前舉行的校慶活動中，竟然有班級幾乎全班穿上納粹軍裝，還揮舞納粹旗幟，更製作出虎式坦克的模仿品。民進黨立委段宜康認為此事相當嚴重，要求政府展開調查，並讓學校懲處相關失職人員。

段宜康今早在臉書上表示，全班的學生竟然在校慶上表演納粹閱兵，他認為，學校行政單位和老師都需要負責任，學生本身和家長也都有責任，否則事前就應該要有人制止，但誇張的是這些學生表演完後，竟然還興高采烈地PO出照片。

段宜康強調，政府必須進行調查並要求學校檢討，找出在這次事件中該負責的相關人員，否則政府就要負上最大的責任了。

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  • 對於新竹光復中學學生在校慶時竟裝扮成納粹，立委段宜康要求政府介入調查。（資料照，記者羅沛德攝）

    對於新竹光復中學學生在校慶時竟裝扮成納粹，立委段宜康要求政府介入調查。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 新竹光復中學的學生穿上納粹軍裝並揮舞納粹旗幟。（圖擷自PTT）

    新竹光復中學的學生穿上納粹軍裝並揮舞納粹旗幟。（圖擷自PTT）

  • 段宜康認為，學校行政單位和老師都需要負責任，學生本身和家長也都有責任。（圖擷自段宜康臉書）

    段宜康認為，學校行政單位和老師都需要負責任，學生本身和家長也都有責任。（圖擷自段宜康臉書）

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相關關鍵字： 光復中學 段宜康 納粹 高中生
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標題：高中生扮納粹 段宜康：政府應展開調查


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