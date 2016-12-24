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2018想拚連任 柯P自爆最大的牽掛是...

柯文哲決定再拚連任。（資料照）

2016-12-24  08:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天鬆口會拚連任，他受訪時坦言，最大的考量是老婆陳佩琪，對她滿是心疼。

《三立新聞》報導，柯文哲透露，先前常被問到是否會再拚連任的問題，他都會答「把每天該做的事情做好」，但其實這個完整的句子是「把每天該做的事情做好，就是（2018）最好的準備」。

柯文哲說，其實拚連任的第一考量是家人，孩子的成長過程中，他是缺席的父親，柯爸、柯媽也讓他放心不下，但心中最虧欠的是老婆陳佩琪。

柯文哲說，太太最大的優點是一路都很支持他，透露之前陳佩琪想退休，但他說「不行不行，家裡缺錢」，讓陳佩琪打消退休念頭。難得感性談到妻子，柯文哲的表情顯露出滿滿不捨之情。

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  • 柯文哲相當心疼太太。（資料照）

    柯文哲相當心疼太太。（資料照）

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