砲轟馬、郝是遠雄共犯 柯P自爆大巨蛋案犯的錯是...

柯文哲直言，在大巨蛋案中，自己犯的錯誤就是與趙藤雄搭話。（資料照，記者方賓照攝）

2016-12-24 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋爭議至今仍未解決，台北市長柯文哲曾坦言是難解的問題，柯文哲接受媒體專訪時直言，自己在大巨蛋案中犯的錯誤，就是與趙藤雄搭話！

《三立新聞》報導，柯文哲認為，大巨蛋的始作俑者不是他，如果可以解約的話早就解了，但兩位前市長馬英九和郝龍斌簽的合約要怎麼解？都簽下去了。

柯文哲直言，「遠雄建造變更卡在內政部營建署，兩年審不下來，是我的錯嗎？干我屁事！」柯文哲認為，在大巨蛋中唯一犯的錯誤，就是忍不住和趙藤雄搭話，因為素人無知，讓市府陷入與遠雄的口水戰中。

柯文哲強調，一定會用時間證明「柯文哲有柯文哲的堅持」，絕對不會像馬英九、郝龍斌「處在相同位置就妥協了，柯文哲說，「我都不好意思說他們後來都變成共犯。」