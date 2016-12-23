柯P不入黨爭取連任 民進黨：尊重個人意願
2016-12-23 19:22
王閔生認為，柯文哲的任期才走到一半，還沒辦法評論做得好不好。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲表態會努力爭取連任，並強調不入民進黨，對此民進黨今天表示沒有意見，並就柯文哲民調認為，也許再過一年，民眾會覺得其實他做得不錯。
針對柯文哲民調六都敬陪末座，民進黨發言人王閔生則認為，柯的任期才走到一半，還沒辦法評論做得好不好，民調一定有起伏，並舉例總統蔡英文才就任半年多，「難道我們現在階段就可以說，小英未來選連任是不是有希望？」
他也強調，搞不好再過一年，民眾會覺得其實柯文哲之前做的還不錯，這還是要取決民意，民進黨沒必要評斷一個人的好壞。
另外，柯文哲接受媒體專訪時坦言，不入民進黨比較能宣揚理念，按自己的信念做事，否則綁手綁腳做事容易受到黨的箝制，很可能會被黨紀、黨規限制住。
對此王閔生今天回應，民進黨尊重柯文哲個人意願，且現在距離2018選舉還有一段時間，目前民進黨沒有評論。他也強調，民進黨一定有整合機制，是否與柯文哲整合，要看決策單位怎麼處理。
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