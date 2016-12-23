「反核食、站出來」 國民黨25日帶隊上街陳抗
2016-12-23 18:53
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨將於25日舉辦「反核食、站出來」陳抗活動，除當天上午包圍核災食品公聽會，下午還要在中正紀念堂自由廣場前的遊行抗議，國民黨今日呼籲民眾當天自行攜帶鍋、鏟等廚具，敲打發聲，表達全民堅決反對核災食品進口的決心。
根據國民黨規劃，當天上午8點半將包圍在新北市舉辦的核災食品公聽會，地點為台北矽谷國際會議中心，下午1點半則將在中正紀念堂自由廣場集結，透過遊行（路線：中正紀念堂五號出口集結→中山南路→景福門→左轉凱達格蘭大道→左轉公園路→左轉貴陽街→右轉中山南路→愛國西路→財政部前）方式，表達拒絕核災食品訴求，活動中並將強調「誰挺核食，我罷免誰」，呼籲全民罷免贊成開放日本核災食品進口的民進黨立委。
國民黨指出，根據立法院國民黨團民調結果顯示，有近75%民眾反對日本核食進口，甚至在日本國內民調也有82%民眾反對食用福島食品，台灣民眾對核災食品對食安帶來的威脅抱持強烈的不信任感，蔡英文政府為什麼要強渡關山逼人民吞下核食？
國民黨強調，目前法規禁止進口的福島、群馬、壢木、茨城及千葉5縣食品，近日卻屢屢查獲違法輸台案例，在目前嚴格禁止的情況下都無法做好邊境管制，蔡政府又如何在進一步開放群馬、壢木、茨城及千葉等4縣食品進口後，就能做好為人民食安把關的工作？
國民黨指出，行政院已經磨刀霍霍，做好進一步開放日本核食進口的準備，就等著辦完本月25日以及明年1月2日、8日這3場公聽會應付了事，直接以行政命令開放核災食品進口台灣，全民應該站出來發聲，向一意孤行開放核食的蔡政府說不。
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