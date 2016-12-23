未來特定觀光區 可對旅客收取「觀光保育費」

未來特定觀光區將能收取「觀光保育費」。示意圖。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2016-12-23 18:20

〔記者曾韋禎／台北報導〕未來特定觀光區將能收取「觀光保育費」。立法院今三讀通過「發展觀光條例第38條修正案」，授權交通部觀光局對旅客收取觀光保育費。

提案立委葉宜津以帛琉為例指出，其出海、入海各需收費50美元，並將費用投入海洋資源保育。新修條文授權觀光局，得對進入觀光地區、風景特定區、自然人文生態景觀區的旅客收取觀光保育費，並就收費範圍、免費對象、差別費率、作業方式等訂定辦法；若涉原住民保留地，則應會同原民會研訂。

立法院昨也三讀「發展觀光條例部分條文修正案」，為推廣國際觀光，主管機關可聘外籍人士擔任外語導覽員。