中投、欣裕台附隨組織案勝訴 黨產會：法院認證沒違法違憲
2016-12-23 17:49
針對台北高等行政法院駁回國民黨申請案，黨產會主委顧立雄23日舉行記者會回應北高行裁定。（記者方賓照攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨不滿黨產會認定中投、欣裕台兩公司為國民黨附隨組織，而聲請「停止執行」3案，台北高等行政法院今裁定該處分並無不當；黨產會今日下午召開記者會表示，認定中投、欣裕台為附隨組織全都勝訴，司法已認證黨產條例沒違法違憲，黨產會更不是黑機關。
黨產會律師高涌誠表示，法院認為黨產會基於依法行政可以做這樣認定，「這樣認定是正當的，不應該停止執行。」
高說，國民黨在法庭上所主張的沒有跟直接效力有關，損害其實都是國民黨的主觀臆測，黨產會多次強調，中投、欣裕台即便收回國有，也不會造成中投和欣裕台的損害，這都是國民黨的臆測，黨產會在認定附隨組織上是勝訴的。
黨產會主委顧立雄表示，未來訟訴還有漫長的路要走，北高行上週五裁定和今天見解有類似之處，都是屬於同一庭法官所做，上週五的裁定，分成確認和進一步移轉部分，關於國民黨擁有中投、欣裕台的股權是不當，這部分要繼續維持，移轉部分則先緩一緩，但國民黨也不能去動用。
顧立雄說，今日附隨組織的部分，法院進一步確認，黨產會對兩公司附隨組織的認定不可以把它拿掉，避免國民黨和中投、欣裕台兩公司挪動資產。
顧立雄指出，最後黨產會還會去法院打本案訴訟，這才是這場戰役最後的勝敗，但猶記國民黨立委陳宜民之前質詢時說，黨產會上週敗訴就不要抗告，自己表示抗告是「據理力爭」，在此也呼籲陳宜民勸一下國民黨不要再上訴或抗告。
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