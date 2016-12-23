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日租套房納管 無照營業最高可罰30萬

台北市西門町地區有許多日租套房，未來有法可管了。（資料照，記者郭逸攝）

2016-12-23  17:51

〔記者曾韋禎／台北報導〕Airbnb等日租套房將有法可管了。立法院今三讀通過「發展觀光條例部分條文修正案」，未來若未依法取得營業執照經營相關業務者，只要廣告，將可罰鍰3萬元至30萬元。

新修條文規定，主管機關在調查未依法取得營業執照或登記證的業者時，除能要求業者提供必要文件等相關資料，還可會同警察機關執行檢查。民眾亦能向主管機關檢舉違法經營之業者，主管機關應負保密責任。

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