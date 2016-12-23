北高行駁回聲請停止執行 國民黨回應
2016-12-23 17:32
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨不服行政院不當黨產處理委員會決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織的處分，向法院聲請停止執行，台北高等行政法院今日予以駁回，國民黨回應深感遺憾，將依法向最高行政法院提起抗告，以維護權益﹔中投董事長陳樹則表示，中投、欣裕台公司會在收受法院正式裁定書，諮詢委任律師專業意見後，再決定是否依法提起抗告。
國民黨表示，自從黨產會做成處分之日起，中央、欣裕台的日常營運就已發生嚴重影響，涉及兩公司的融資、財務、營運等事項，都發生嚴重的拖延，而且中投、欣裕台幾次向黨產會申請同意，都需由黨產會召開委員會決定，對兩家公司的股東權益已有嚴重影響。
中投、欣裕台也發出聲明，質疑黨產會只憑臆測做為認定基礎，推認該兩家公司為國民黨的人頭公司，進而支配公司人事、財務及業務經營，但事實上兩家公司早已向黨產會表明自依法設立以來，歷任董事、監察人都是學者專家與專業人士。
陳樹強調，中投、欣裕台目前人事完全獨立，兩家公司的董事、監察人都是以自然人選任，並非法人代表，本獨立自主而運作，相當於獨立董事在治理公司，財務方面也完全依照公司法相關規定辦理，業務則依公平、公正、公開的方式經營。
中投表示，黨產會處分的法律效果損及中投、欣裕台公司信用及履約能力，已嚴重影響日常營運及與金融機構及各交易相對人的往來，並衝擊公司營運資金調度，造成資產價值減損等重大損失，依目前黨產會的急躁與粗暴作法，被認定為附隨組織後，極有可能導致中投、欣裕台將蒙受難於回復的急迫損害。
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