年金改革國是會議 全教總：切勿肥高官瘦小吏
〔記者林曉雲／台北報導〕年改會執行長、行政院政委林萬億宣布明年1月21日召開年金改革國是會議，全國教師工會總聯合今天發布聲明，要求蔡英文政府切勿重蹈肥高官瘦小吏覆轍，否則將發動抗爭以維護尊嚴。
全教總理事長張旭政表示，政府不該規避雇主責任，更不該為企業主規避責任，林萬億受訪時所提出的年金改革方案，不外採取受雇者多繳、少領、延後退的措施，卻明顯忽略和規避了雇主責任，台灣年金制度錯綜複雜，有制度設計不良因素、有基金經營績效問題、有費率與給付失衡問題，也有許多因素是雇主責任，政府不應推卸其作為公部門員工雇主的角色，一味要求受雇者多繳、少領、延後退，政府尤不應為企業主規避責任，將年金問題全部丟給受雇者承擔。
此外，全教總要求應先公布完整改革期程，不應讓年輕世代處於長期不確定狀態，張旭政表示，林萬億宣稱「未來絕對有第2次、第3次年金改革，時間點應該會在5年、10年之後。」等於宣告年改將充滿不確定因素，不利於社會穩定。全教總主張年金改革應能提出根本解決問題的方案，以免成為頭痛醫頭的急就章，政府就算要分階段改革，也應先公布完整改革期程與具體內容。
張旭政也認為，政府不該為了齊一替代率，而拉低公部門受僱者替代率，蔡政府應提高勞工替代率，而非降低公教替代率，否則國民兩黨沒有差異，各職業別替代率之所以不同，關鍵在於制度性差異，依現況，公、私部門受僱者的基礎年金、職業年金不相同，費率與給付也不一致，不思考制度性問題，卻要求替代率一致是「假平等」。
針對林萬億指出，未來軍公教退休所得替代率將維持在60％上下，並以70％為上限。
張旭政質疑，不同職級的受雇者的替代率本就不同，公務體系的高官與基層人員不應適用同一個替代率標準。更重要是如何定義替代率，扁馬的歷次18％改革，就因為使用錯誤公式而造成肥高官瘦小吏的結果，若蔡政府的年改再次重蹈覆轍，必定發動抗爭，以維護教師尊嚴。
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標題：年金改革國是會議 全教總：切勿肥高官瘦小吏
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