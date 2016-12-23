宜縣長任期屆滿7周年 林聰賢：堅定政策方向

2016-12-23 17:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林聰賢任期25日屆滿7周年，針對任內農地農用、地價稅調漲等政策引發民怨，他表示，會堅定政策方向，加強同仁與民眾溝通的能力，未來將持續推行長照政策、穩定縣內財政，並積極爭取中央核定直線鐵路；至於是否爭取入閣，他則說，謝謝關心。

林聰賢任期進入倒數，任內推出的農地農用、地價稅調漲政策引發不小爭議，也成為藍營議員攻擊的目標，無黨籍議員薛呈懿指出，林聰賢政策方向正確，但推行時的政策配套及縣府團隊的應對能力均不足，才會引發爭議。

林聰賢則表示，為了縣內永續的核心價值，對於落實農地農用，保障土地永續利用是團隊的一貫堅持，但相關承辦人員為落實政策執行，人員管理不當的部分，會逐步調整回來，至於地價稅調漲的爭議，政策方向一樣沒錯，但執行細節有了誤差，這部分也正在進行導正，加強與民眾的溝通，是團隊最急需面對的問題。

談到未來願景，林聰賢表示，執政7年來，在長照政策、縣內財政健全及觀光產業發展等，都有很大的進展，在原有的基礎上，各項政策將持續推展，並積極解決縣民最關心的交通問題，將持續向中央爭取鐵路高架化及直線鐵路等政策的核定。

至於未來是否有向中央爭取入閣的意願，林聰賢則說，謝謝關心，不回應假設性議題，現階段就是把縣政做好。