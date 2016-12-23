陳幸妤揮別臭臉展笑顏 鬆口談家庭生活

2016-12-23 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁的女兒陳幸妤今天因牙醫診所開幕舉行記者會，她一改過去「臭臉」的形象，全程掛著笑臉、對媒體有問必答，她對媒體說：「如果你們跟我熟，就不會覺得我兇了！」除此之外，她也難得開口談起家庭生活。

據《蘋果日報》報導，陳幸妤接受媒體訪問時表示，丈夫趙建銘目前在新樓醫院及小叔趙建勳的診所看診，三個兒子目前分別就讀國二、小六、小五，她形容三個兒子「目前皮皮的」，但由於她所開設的診所離家近，讓她能隨時注意「兒子有沒有偷打電玩」。

陳幸妤說，她和先生已經在診所對街購買新房，等診所工作上軌道以後會完成後續的裝潢，屆時一家五口會搬到新家，她也考慮接爸媽陳水扁及吳淑珍同住，不過還要再跟他們討論。