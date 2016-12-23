立院三讀 加強對口腔癌危險群健康宣導

2016-12-23 17:21

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院今三讀通過「口腔健康法部分條文修正案」，將口腔癌高危險群納為宣導對象，明訂衛福部應每6年提出國民口腔健康狀況調查及研究報告。

民進黨立委吳玉琴認為，現行的「口腔健康法」多著重於兒童牙齒保健，對其他族群的規劃略為不足，因此提案修法，將咀嚼檳榔、吸菸等口腔癌高危險群列為重點宣導、防治對象。

新修條文將「口腔健康法」推廣、宣導對象納入口腔危害因子，並規定勞工主管機關在辦理勞工健檢時，應納入口腔癌篩檢服務，衛福部也應每6年提出國民口腔健康狀況調查及研究報告。