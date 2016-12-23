越南教育官員首次訪台「台灣教育環境優良」

2016-12-23 17:04

〔記者林曉雲／台北報導〕越南河內市教育培訓廳阮友度（Nguyen Huu Do）廳長、該廳主管及10所高中校長等一行16人來我國參訪，這是首次越南首都教育培訓廳長率領高中校長來訪。廳長阮友度表示，台灣教育環境優良，未來河內市將鼓勵高中畢業生來台灣讀大學，也鼓勵越南教育人員及教師來台灣進修就讀碩士或博士。

教育部統計，2015年計有4043位越南學生來我國就學，越南新住民子女就讀國中小計有8萬4492位學生，而台商2015年在越南新投資件數計有110件，在我國的越南籍配偶人數也達9萬5471人。

教育部主秘陳雪玉表示，台灣與越南之間至少有30年的經濟投資合作關係，為了提升經濟合作效益，雙方更關注教育合作及培訓企業需要的人才，我國大力推動新南向政策之際，阮廳長與高中校長團的到訪，具有指標性意義。

陳雪玉也歡迎越南各級學校學生來台灣學習華語、攻讀學位、參加夏令營等交流，教師或行政人員也歡迎洽辦長、短期教學或教育管理培訓活動，促進雙方有更多交流認識，更期盼有更多交換生到台灣相互學習不同領域的技術，透過產學合作，深入瞭解台灣企業，教育部也會鼓勵台灣青年志工及學生到越南服務或交流，學習越語，增進雙方互相瞭解。

阮友度廳長表示，台灣與越南文化及氣候相似，地理位置接近，也是雙方可大力進行教育合作的優勢，除了在河內舉辦台灣教育展之外，雙方高中及國中學校可互相簽合作備忘錄，進行短期交換學生，也鼓勵台灣學生，特別是越南新住民第二代學習越語。