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105年度國營事業預算 待表決剩65案

2016-12-23  16:57

〔記者曾韋禎／台北報導〕今年還剩1週就結束，但立法院仍未三讀通過105年度國營事業預算。立法院長蘇嘉全下午再邀集黨團協商，在凍結案改書面報告、減列已執行的剩餘款等前提下，還剩65個主決議案留待下週二處理。

民進黨團總召柯建銘上午就在黨團會議指出，今年度就將結束，但105年度國營事業預算案仍未完成三讀，相關預算不是執行完畢，就是已無解凍之必要。希望能盡量在朝野協商時說服國民黨團撤案，趕在休會前完成三讀。

朝野黨團下午繼續就105年度國營事業預算案進行協商。蘇嘉全建議，目前剩下1282案，其中343案可以接受的就同意其通過，39案已決定撤案或修正，還有187案是委員同意撤案，只待黨團同意。

他說，剩下375案為預算凍結案，可否改為書面報告。剩下的請各單位檢討，就執行完畢後的剩餘款，能減列多少就減列。最後65案是主決議，請於下週二檢討後處理。

國民黨團總召廖國棟強調，這些提案都要在院會宣讀。

朝野黨團就字句斟酌再三，終於在協商2個多小時後達成共識。所有提案都會在院會處理，包括預算凍結案改為書面報告，預算刪減案就執行完畢的剩餘數進行刪減，主決議案待下週二再協商。

廖國棟表示，這都還需要他在下週一的幹部會議確認後，才能簽字同意。

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  • 今年還剩1週就結束，但立法院仍未三讀通過105年度國營事業預算。立法院長蘇嘉全下午再邀集黨團協商。（記者劉信德攝）

    今年還剩1週就結束，但立法院仍未三讀通過105年度國營事業預算。立法院長蘇嘉全下午再邀集黨團協商。（記者劉信德攝）

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