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新一波將官晉升名單出爐 中將6人少將25人

2016-12-23  16:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部公佈新一波將官晉升名單，中將6員、少將25員共計31員，此人令已奉總統蔡英文核定，將在明年1月1日生效，蔡英文也將和國防部長馮世寬一同出席下週二的晉任授階典禮。

國防部指出，晉任中將人員為楊海明、賀政、李宗孝、李廷盛、鄭榮豐、王純雄等6員。晉任少將人員為俞文鎮、龎廣江、黃先任、張宗才、詹國義、洪虎焱、游玉堂、謝其賢、孫序華、溫學聖、林國欽、楊建基、余熙明、鄭貴明、行健華、王國強、張世行、張守珩、張元哲、張大偉、顏有賢、董中興、宋力強、黃文淡、濮寶龍等25員。

國防部表示，此次將官晉升人員分屬總統府、國防部、國安局，國防部晉任中將6員、少將22員；國安局晉升少將2員，總統府晉升少將1員。

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  • 國防部公佈新一波將官晉升名單，中將6員、少將25員共計31員。圖為總統蔡英文（左）今年6月主持105年將官晉任及布達典禮。（資料照，記者劉信德攝）

    國防部公佈新一波將官晉升名單，中將6員、少將25員共計31員。圖為總統蔡英文（左）今年6月主持105年將官晉任及布達典禮。（資料照，記者劉信德攝）

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