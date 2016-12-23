川普就職典禮 游錫堃出任台灣代表團團長
2016-12-23 16:31
〔記者蘇芳禾／台北報導〕美總統當選人川普將於明年一月二十日舉行就職典禮，總統府發言人黃重諺今天表示，代表團由游錫堃擔任代表團團長，預計在1月16日啟程，1月23日返抵國門。
黃重諺指出，團員包括游錫堃夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源、民主進步黨籍立法委員陳亭妃、中國國民黨籍立委呂玉玲、國民黨立委柯志恩、國民黨立委林為洲、時代力量立委林昶佐、親民黨立委陳怡潔。
黃重諺說，政府籌組代表團參加美國總統第五十八屆就職典禮，時間是明年一月二十日，在美國首都華府國會山莊前草坪舉行，有鑑於台灣與美國友誼深厚，雙方長久以來互信良好，台美實質關係不斷提升，為了表示我國政府與人民，對雙方緊密友好關係的重視，同時也回應美國派遣慶賀團來台祝賀蔡總統就職的善意，政府循例籌組跨黨派代表團，出席明年美國總統就職典禮。
代表團共11位成員，預計在1月16日啟程，除了出席就職大典，也將和美國政要、智庫、僑界會晤，1月23日返抵國門。
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