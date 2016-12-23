台東市長就職2週年 以原住民儀式為災後復原祈福

2016-12-23 16:59

［記者黃明堂／台東報導］台東市長張國洲今天以「走過風雨，攜手重建」為題，舉辦就職兩週年活動，他說，大自然的反撲非常恐怖，雖然代價很大，但是也讓我們深刻記取了這次傷痛，對於防災、救災工作更不敢輕忽。

今天的週年活動由馬卡巴嗨公主勇士舞蹈開場，阿美、卑南族耆老進行祈福儀式，請祖靈護佑台東。

張國洲說，上任兩年，他始終戰戰兢兢，7月尼伯特強風豪雨讓台東一夕變天，吹垮了上萬戶房屋，摧毀了超過萬頃的農作物，農民心血毀於一旦，台東市成為全台受創最嚴重的地區。

他說，風災復原期間，投入無數人員心力，國軍弟兄及各地政府調派的支援人力機具、志工及各界源源不絕的物資及善款響應，都讓台東人感到溫暖及感恩，他的市政團隊在有限資源下，各課室動員人力進行災民收容安置，徹夜加班受理屋損及農災補助，清潔隊員也停止休假清運風災垃圾等，縱使無法作得盡善盡美，但因為他們的辛苦付出，才幫助台東在短短的期間內儘速重建，功不可沒。