住宅法修正通過 民團籲中央落實推動社會住宅

2016-12-23 15:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕立院今三讀通過《住宅法》修正案，由13個社會團體所組成的「社會住宅推動聯盟」也發表聲明，除表示肯定，感謝協助推動的立委、專家、官員等，也提醒社會住宅的推動，《住宅法》修法只是安裝引擎，後續仍待中央與地方扮演駕駛角色，信守目標、堅持方向來逐步的興辦落實。

社會住宅推動聯盟表示，社會住宅是當前中央、地方共同施政重點，其有效推動須建立諸如在土地、財源、組織、租稅等有對應機制，《住宅法》修法經廣徵各方意見後，於今年五月提民間版條文。新政府上台後，大幅採納住盟民間版修法建議、納入政院版條文，並積極推進審議期程，於半年便完成修法工作，他們予以正面的肯定。

不過對於未來，社會住宅推動聯盟提出四點呼籲，包括地方應就弱勢保障即早建立具身份評點精神的分配與申請機制、中央應儘速完成可負擔租金計算標準、中央應籌備成立住宅專責機構、中央應落實對地方推動社宅之協助等，才能有效克服社會住宅推動的難關，讓弱勢及青年的居住權益受到保障。