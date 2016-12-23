葉俊榮：令旗到手 社會住宅全面啟動
2016-12-23 15:11
〔記者陳鈺馥／台北報導〕落實居住正義、照顧弱勢的「住宅法修正案」今日三讀通過，內政部長葉俊榮今午與媒體茶敘時有感而發地說，自己感覺很興奮，心情是更感激，並感謝朝野立委讓法案於一個會期內就能順利通過，內政部在拿到「令旗」後，將全面啟動社會住宅。
葉俊榮表示，修法過程討論過程難免有不同意見，但很少有人為此爭吵，半年來看見很多正面的事情，執政黨立委具整合、包容力，內政部推動有被支撐的感覺，不同政黨也沒有政治上的杯葛。
「我們現在只是拿到令旗！」葉俊榮說，有了繼續努力的令旗可以去把社會住宅做好，而當時修法過程有個危機，若是失去保障弱勢的精神核心，社會住宅是絕對推不出去，當時自己堅持將社會住宅至少提供三成以上給弱勢者入住納入，「絕不妥協才能順利保障弱勢。」
葉俊榮表示，民眾對於社會住宅是否有鄰避問題，內政部最近也做了民調，84%民眾能接受社會住宅，10%民眾不能接受，原因是擔心治安問題，另外有73%支持提供當地居住或給外縣市民眾居住，更有89%民眾支持提供給弱勢者，社會是有支持度的。
葉也說，自己心中一直掛念著一件事，就是在修法過程中，立委擔憂社會住宅會不會變成只保障都會區，內政部相當重視此問題，事實上社會住宅的推動確實有「北熱南冷」現象，評估未來南部需求也會起來，在推動上會有多元機制，視當地經濟狀況而定，滿足各縣市居住正義。
對於多元機制，葉俊榮解釋，多元機制包含有些地方要維持改良式的租金補貼，要把租金補貼機制做得更好，有些縣市的「包租代管」會比興建更強，有些地方則是興建，內政部都會去調配。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 德恐攻嫌犯曾遭監控 懸賞10萬歐元 全歐通緝
- 中職》兄弟新總仔超威！球員時期是重砲手（影音）
- 紓解台灣大道車流 捷運藍線交通部審查通過
- 練唱3週 大同福樂學堂長輩報佳音
- 慰問罹難者家屬 鄭文燦：工地稽查密度、規範要更嚴
- 澳網打假 總獎金飆到11.6億
- 霧霾軍用？中國專家：對抗美雷射武器的最佳防禦
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 從咖啡豆看世界 國中小生體驗咖啡文化
- 星空草原APP 將夢想上傳星際
- 非做不可》支持運動協會改革 謝淑薇：別扼殺選手的熱情
- 2016耶誕專輯13-1：最美的耶誕雪花
- 糊塗老爸抱妻急救 忘了3歲小女兒⋯
- 撬悠遊卡加值機偷現金 警逮獲慣竊
- 自由廣場》龜兔賽跑 以拖待變
- Jolin驚爆提分手 6年VJ戀11月斷愛
- 日本2016年出生數 首跌破百萬大關
- 防興航負責人落跑 立委籲修法
- 政院將打造「全台軌道網」
- 中國公布NGO活動項目 不見人權
- 卡莉包裝耶誕禮物 錫箔紙放閃
- 玉女們一起來選美！農改場辦小果番茄評鑑
- 渣打銀打造友善職場 獲金展獎
- 女導遊以中客不來為由不付扶養費 法官不買帳
- 「他被連結車輾過」民眾直擊五股死亡車禍
- 川普起用共和黨老將史派瑟為白宮發言人
- 諸羅山盃少棒賽》仙台教頭色川冬馬 周遊列國野球人
- 今明乾爽週末回暖 吳德榮：下週濕冷有「冷氣團強度」
- 李安同學郭建宏 當選華視總經理
- 日本自由行》日本的頭號耶誕老人「殿下」
- 甲子園冠軍踢館 台日青棒明開戰
- 建築系學生8米黑板畫耶誕校園 同學讚：太強了
- 2016耶誕專輯12：耶誕派對，驚豔赴會！
- 超猛機車行老闆 後滾翻神勇救2童
- 大四正妹變藝廊老闆 ４個月賺80萬
- 林全：公股爭取彰銀經營權 立場不變
- NBA》勇士差點輸籃網 柯瑞這樣評林書豪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：葉俊榮：令旗到手 社會住宅全面啟動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分