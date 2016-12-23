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葉俊榮：令旗到手 社會住宅全面啟動

2016-12-23  15:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕落實居住正義、照顧弱勢的「住宅法修正案」今日三讀通過，內政部長葉俊榮今午與媒體茶敘時有感而發地說，自己感覺很興奮，心情是更感激，並感謝朝野立委讓法案於一個會期內就能順利通過，內政部在拿到「令旗」後，將全面啟動社會住宅。

葉俊榮表示，修法過程討論過程難免有不同意見，但很少有人為此爭吵，半年來看見很多正面的事情，執政黨立委具整合、包容力，內政部推動有被支撐的感覺，不同政黨也沒有政治上的杯葛。

「我們現在只是拿到令旗！」葉俊榮說，有了繼續努力的令旗可以去把社會住宅做好，而當時修法過程有個危機，若是失去保障弱勢的精神核心，社會住宅是絕對推不出去，當時自己堅持將社會住宅至少提供三成以上給弱勢者入住納入，「絕不妥協才能順利保障弱勢。」

葉俊榮表示，民眾對於社會住宅是否有鄰避問題，內政部最近也做了民調，84%民眾能接受社會住宅，10%民眾不能接受，原因是擔心治安問題，另外有73%支持提供當地居住或給外縣市民眾居住，更有89%民眾支持提供給弱勢者，社會是有支持度的。

葉也說，自己心中一直掛念著一件事，就是在修法過程中，立委擔憂社會住宅會不會變成只保障都會區，內政部相當重視此問題，事實上社會住宅的推動確實有「北熱南冷」現象，評估未來南部需求也會起來，在推動上會有多元機制，視當地經濟狀況而定，滿足各縣市居住正義。

對於多元機制，葉俊榮解釋，多元機制包含有些地方要維持改良式的租金補貼，要把租金補貼機制做得更好，有些縣市的「包租代管」會比興建更強，有些地方則是興建，內政部都會去調配。

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  • 「住宅法修正案」今三讀通過，內政部長葉俊榮（中）感謝朝野立委讓法案於一個會期內就能順利通過，內政部在拿到「令旗」後，將全面啟動社會住宅。（記者陳鈺馥攝）

    「住宅法修正案」今三讀通過，內政部長葉俊榮（中）感謝朝野立委讓法案於一個會期內就能順利通過，內政部在拿到「令旗」後，將全面啟動社會住宅。（記者陳鈺馥攝）

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