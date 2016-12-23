同舟共濟？新移民聯誼 洪、吳、郝全到場

2016-12-23 15:51

〔記者施曉光／台北報導〕一場由親藍的中華兩岸民族藝術文化交流協會所主辦的「新台灣之子歲末迎新聯誼活動」，讓爭取明年連任的國民黨主席洪秀柱以及另外兩位可能競爭對手前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌，今天中午三人難得同台，引發外界選戰提前開打聯想。

面對媒體詢問為何「突然跑來」，在洪、郝之後，約一點鐘才抵現場的吳敦義，趕緊拿出邀請函說明，自己是應邀前來參加，並強調事前幕僚就在邀請函上註明建議抵達時間下午一點﹔對於媒體追問，為何事前沒有通知？他反問，「為什麼每個行程都要公開？」

至於媒體問說，是否洪、郝兩人快要「打起來」了？吳敦義笑著說，「不會吧﹗」「我覺得不會」。

先到現場的洪秀柱在致詞後入坐席間，然後郝龍斌才抵達，一開始兩人毫無互動，各自與旁人聊天，直到洪秀柱受邀上舞台，站在裝有輪子的板車上，配合表演者表演「肚皮拉車」，此時，洪秀柱向台下的郝龍斌揮手邀請一起參與，洪、郝兩人「同車」的畫面，被一旁的主持人形容為「同舟共濟」，也讓現場氣氛頓時充滿了政治味。

在一起表演後，面對媒體關切兩人互動情形，郝龍斌強調自己與洪「無話不談」，洪秀柱則怪媒體製造紛爭，而且在兩人旁邊，讓他們連說悄悄話都不方便。

郝龍斌在離開前被媒體問到，「剛才的同舟共濟好像默契不錯」，郝龍斌先是「啊」了一聲，然後才說「剛才默契是不錯，我想大家也看到﹗」

此外，在十一月洪秀柱登陸「洪習會」前曾質疑洪秀柱主導通過黨綱未提「一中各表」的吳敦義，在致詞時特別強調，過去馬政府推動「九二共識、一中各表」，這是兩岸最高當局在一九九二年透過換文所取得共識，應該繼續維持下去，才能讓兩岸永遠和平。