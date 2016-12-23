中國文攻武嚇 學者：台海不和平 中國夢變噩夢一場

2016-12-23 16:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統當選人川普即將上台，未來台美中關係可能出現大變動。有鑑於先前川普公開質疑一中政策，中國部分媒體揚言要將台灣「黎巴嫩化」，中研院歐美所研究員裘兆琳今提醒中國領導人習近平，如果台海不和平，他心中所期望的中國夢「將會變成噩夢一場」。

裘兆琳曾任駐美副代表，今出席立法院「川普上台，台美中三邊關係的變與不變」公聽會，分析未來新局勢，並給予台灣做法相關建言。

裘兆琳首先談到，每當台美關係有重大進展時，中國便會手足無措，甚至出現軍事動作。裘兆琳舉1996年台海危機為例，中國試射飛彈，美國則派遣航空母艦巡航台灣；對比而言，「蔡川通話」後中國軍機繞飛台灣，美國也派遣偵察機和無人機在高空監測等，都顯示台美中三角關係互動的特性。裘兆琳說，三角中若有一角展現過度侵略性的話，會使另外兩邊聯合起來因應，未來川普上任後，台灣研擬台美關係實質進展的同時，也要注意應讓負面效益降到最低。

裘兆琳也提到美國對中政策從去年開始就有許多辯論，川普上台後可能不會再使用「再平衡」政策，但僅是不使用這個名詞，從川普陣營人士態度來看，基本上會維持美國與亞太盟邦的關係，美國內部更有一派人士主張，應對中國採取更強硬的對抗態度，包括增加軍事預算與發展攻擊性武器。但同時有不少專家預測會出現「大交易」的情形，例如美國以停止對台軍售和安全承諾來換取中國南海利益，或是雙方讓步妥協，即美國不再在亞太地區保持優勢，以換取中國也不扮演主導角色。裘兆琳認為，這些「恐怕都只是書生之見」。

裘兆琳建議，若擔心成為籌碼，台美應該啟動「新的戰略對話」。且她強調，從70年代以來，每次美中見面都會討論台灣問題，「不用太擔憂認為只要討論台灣就是要犧牲台灣」。裘兆琳認為，處置得宜的話，不見得就是犧牲台灣，若美中之間討論台灣問題，台灣除了為最壞情況做準備，也應盡量使其「有正面意義」。

另外，明年中共將召開十九大，而習近平曾提出「中國夢」的政策指導思想，「蔡川電話」後，曾有人放話要將台灣「黎巴嫩化」。裘兆琳希望提醒習近平，如果中國有夢，而且想實現的話，台海若不和平，「中國夢將變成噩夢一場」，因為沒有一個國家能夠在戰亂中維持經濟成長的美夢。

裘兆琳也正告習近平，「羞辱台灣要付出代價」，中國不僅阻撓台灣參與國際空間，也迫使我不能使用國旗國號與國歌，種種羞辱讓台灣每一條路都變成「台獨」。裘兆琳點出，長期打壓台灣人民的結果，就是台灣人民對中國的認同越來越低。裘兆琳說，種種打壓使得台灣加速走向與中國分離的道路，現在是台灣認同新高，有將近六成台灣人民認為自己「只是台灣人」。