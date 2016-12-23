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洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳、郝異口同聲質疑

2016-12-23  16:14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱二十一日在爭議聲中強勢主導中常會通過「106年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，引發黨內質疑，兩位可能成為洪秀柱明年爭取連任的競爭對手前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌，今天中午出席「新台灣之子歲末迎新聯誼活動」時都提出質疑，吳敦義認為這影響黨的團結形象，需要大大的檢討，郝龍斌則說這在民主制度上是有檢討空間，黨中央應該拿出善意與高度，重新討論本案。

吳敦義表示，以他近十幾年來擔任國民黨秘書長、行政院長、副總統等職務，應該頗為了解國民黨中常會的議事規矩，「一定要依法定規矩來辦，只要依法，無論對或不對，好或不好，大家依規定來做，就不會有各種批評反對的聲音，『這對黨的團結形象，需要大大做一個檢討﹗』」

吳敦義還說，黨有黨的規矩，多少人數到齊，或到什麼樣的比例才能開會，會議才算有效，這是規矩，「如果沒有規矩，就不能成方圓」，凡是應該就依規定辦理，多溝通、多協調。

郝龍斌則表示，中常會共有40位成員，當天中常委來的人數不到四分之一，這在民主制度上是有檢討的空間，如果在中常會不能爭取到四十人的支持認同，如何讓民眾有感？他呼籲所有中常委都參加下週的中常會，針對制度一起來討論，凝聚共識後再公布，黨中央也應有此善意與高度，重新討論。

對於有中常委打算提告，郝龍斌未正面回應，只說自己人先在內部爭取共識，是比較務實的作法，他強調，「106年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」案本身沒太大問題，重點是要討論，讓與選舉相關的人可以充分表達意見，就應該可以凝聚共識。

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  • 國民黨黨主席洪秀柱（左）與副主席郝龍斌參（右）參加台灣之子歲末迎新晚會餐會活動，兩人一同參與表演。（記者王藝菘攝）

    國民黨黨主席洪秀柱（左）與副主席郝龍斌參（右）參加台灣之子歲末迎新晚會餐會活動，兩人一同參與表演。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱 黨主席選舉
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