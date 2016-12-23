18％優存退場時間 林萬億：最晚6年內
2016-12-23 14:40
〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員林萬億今天宣布啟動年金改革國是會議，要讓18%優惠存款利息，儘速走入歷史。林萬億表示，18%最晚在6年內退場。
綜合媒體報導，政委林萬億表示，18%的組成人口群複雜，處理時要謹慎，將會考量兩個重要原則，即基本生活保障與逐年或逐步調整。
18%退場會訂出「樓地板」標準，若月退休所得超過樓地板以上者，18%將會被砍，若低於基本生活保障的標準者，則不會砍18%。對於退場的時間點，林萬億說，若採取逐步進行，有可能會逐年慢慢調降，時間可能是2年、4年或是6年，18%最晚的退場時間不會超過6年。
年金改革國是會議今宣布啟動後，將在全國舉辦4場分區座談，1月21、22日舉辦全國大會，最慢在明年立法院新會期開議前，將年金改革法案送進立法院。
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