連勝文841字質疑洪秀柱 他用一句話解讀...

2016-12-23 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱日前強硬通過黨魁提前選舉案，國民黨中央委員連勝文上午在臉書表態質疑洪秀柱的做法，網友則用一句話解讀連勝文的意思。

連勝文上午在臉書發文841個字，回應洪秀柱強勢提早黨魁選舉時間一事，他也向洪喊話，「我真的希望，當權者能夠不忘初衷，了解黨內人心不平之處，讓國民黨因為主席而更加團結，而不是因為主席而更加分裂，終究導致親痛仇快的局面！」

臉書「我愛連勝文」則用一句話「翻譯」連勝文的文章，「國民黨內鬥太嚴重了，要換新思維拯救國民黨，黨主席請唯一支持連勝文」；「我愛連勝文」進一步說明，只有把老一輩共產黨那一套全部換掉，讓新人有改革的機會，國民黨才能活到下一個世紀，真的，並說「國民黨要捲土重來只缺這一步了，換掉紅鏽柱，支持連勝文。」