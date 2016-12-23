主導通過黨主席選舉提前挨轟 洪：下週中常會做更多討論
2016-12-23 13:29
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱21日在爭議聲中強勢主導中常會通過「106年四項黨職人員選舉作業期程及第二十屆黨代表選舉辦法」，引來各方質疑，洪秀柱今天中午出席「新台灣之子歲末迎新聯誼活動」時表示，許多中常委沒來開會，所以很多話沒聽清楚，因此下週中常會將會再做更多的討論。
洪秀柱在致詞時表示，新移民在台灣生活雖然會有許多困難，但不要怕，要想辦法解決，然後話鋒一轉，意有所指的說，就像她現在也面臨很多困難，「我們要改變，我們要改革，一定會受到很多挫折、阻撓，只要心中無私、無我，勇往直前，目標正確，就努力進前。」
對於國民黨中央委員連勝文上午在臉書表態質疑並暗批評黨因洪秀柱更加分裂，導致親痛仇快，洪秀柱受訪時回應，「這是誤會」，她希望黨內任何的會議，只要有身分的人，都應該來開會，來開會，才能了解說些什麼，如果不來開會，就不知道所有的訊息。
有關國民黨中常委姚江臨打算請律師提告，洪秀柱則表示非常遺憾，她並透露，其實黨主席選舉投票時程會提前，是姚江臨的建議，黨中央原本還沒想到應該在5月投票，是姚江臨提醒要搞清楚，應該是在5月投票，黨中央才把所有法令、規章找出來，詳盡檢查後發現確實如此，因此一切是按黨章規定辦理。
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