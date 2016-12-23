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台聖斷交後陳鎮湘率團訪中 徐永明怒斥「竟還有臉赴中國？」

2016-12-23  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的外交空間，屢遭中國施壓，日前聖多美普林西比宣布與台灣斷交，引起國內外關注，在此敏感時刻，國民黨副主席、退將陳鎮湘，昨率領國民黨中央人員前往中國，不僅被黨內人士認為，「時機點尷尬」，時代力量立委徐永明今也在臉書批評，「竟然還有臉到中國與涉台要員見面」。

綜合媒體報導，台灣不論參與國際會議、競賽等活動，頻遇中國打壓，現今又適逢台灣與聖國斷交之際，陳鎮湘卻率領國民黨中央人員赴中國，會見中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等涉台要員，對此，時代力量立委徐永明痛批，「竟然還有臉到中國與涉台要員見面」，同時也質疑，「此行難道是把酒同歡慶『台聖斷交』一事嗎？」

徐永明還說，陳鎮湘不僅是國民黨副主席，也曾任陸軍總司令、國防大學等要職，「作為我國退將，陳鎮湘理應比一般人更能體會北京打壓我國之可惡，卻仍急赴中國」，怒斥陳的心態與行為，比去聽中國領導人訓話的「吳斯懷們」還不如！

另外，有國民黨立委替陳緩頰，表示時間點雖確實尷尬了點，但出訪日期早已訂好，無法臨時取消，很難對對方交代。徐永明則認為，國民黨立委們竟然還替陳鎮湘辯護，說出這些傻話。徐也說，此次北京除刻意要測試國民黨人的「忠誠」，還要藉此操作國際輿論，降低自身霸道無理的形象，「國民黨自己被玩了還幫人說好話，天下第一傻！」

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  • 國民黨副主席陳鎮湘昨率團赴中，與涉台要員見面，時代力量立委徐永明痛批，「竟還有臉赴中國？」（圖擷取自徐永明的臉書粉絲專頁）

    國民黨副主席陳鎮湘昨率團赴中，與涉台要員見面，時代力量立委徐永明痛批，「竟還有臉赴中國？」（圖擷取自徐永明的臉書粉絲專頁）

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