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潘孟安：屏東明年製造業可增6000個工作機會

潘孟安透露屏東明年的就業市場將有大爆發。（記者侯承旭攝）

2016-12-23  13:05

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣長潘孟安今天於就職兩週年記者會宣布，今年招商有成，屏東明年可望增加6000個製造業工作機會。

潘孟安表示，如何減少屏東的人口外移，是他就任兩年來最重要的任務，今年陸續有25家製造業在屏東購地準備蓋廠房，投資金額逾270億元，預計明年6月就會陸續招募員工，他保守估計這些製造業將可為屏東創造6000個工作機會。

潘孟安說，這些投資屏東的企業不乏上市櫃公司，有些還是全球頂尖企業，例如巧新科技專門生產超跑的鋼圈，連英國女王座車也採用巧新的產品，他希望這些企業不只在屏東生產，員工也能多進用屏東人，在屏東消費、置產。

潘孟安並強調，屏東長期以來缺乏交通建設，屏東的交通平權長期被漠視，希望新政府加快腳步，盡快把屏東的重大交通需求定案，不要讓屏東人遺憾。

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