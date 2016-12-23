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蘇起：聖國與我斷交 是中國報復第一槍

2016-12-23  12:45

［記者彭琬馨／台北報導］聖多美與台灣斷交後續影響餘波盪漾，國安會前秘書長蘇起上午表示，聖國選擇與台灣斷交是中國對總統蔡英文「蔡川通話」的報復；同時他也分析，美中關係不能太好也不能太壞，「最好是不好不壞，我們就多少活得下去」。

蘇起上午出席由政大東亞所主辦的「兩岸和平研究學術研討會」，於會議中針對兩岸關係現況發表看法。他提到，蔡英文與川普通話後，對中國來說是蔡英文自己破壞現狀，破壞先前在就職典禮中提到的「可預測性」，因此對蔡更不信任；加上川普在蔡川通話後曾對一中原則提出質疑，讓美中關係更不確定，台灣也被迫成為兩強潛在的交易籌碼；因此中國選擇在日前透過聖多美與台灣的斷交，開了「報復第一槍」給台灣「一個小小的警告」。

蘇起進一步分析，許多台灣人對美中關係一直存在錯誤想法，認為美中關係越壞對台灣越好，事實上他認為，美中關係「不好不壞」對台灣最有利，蘇起建議，台灣仍然應該「和陸友日親美」，「最好三個都變成朋友」，如果只是「親美日、遠中國」其實是「有點危險」。

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  • 蘇起表示，聖國選擇與台灣斷交是中國對總統蔡英文「蔡川通話」的報復。（資料照，記者方賓照攝）

    蘇起表示，聖國選擇與台灣斷交是中國對總統蔡英文「蔡川通話」的報復。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 中國 台灣 川普 美國 聖國斷交 聖多美普林西比 蘇起
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