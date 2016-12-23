蘇起：聖國與我斷交 是中國報復第一槍
2016-12-23 12:45
［記者彭琬馨／台北報導］聖多美與台灣斷交後續影響餘波盪漾，國安會前秘書長蘇起上午表示，聖國選擇與台灣斷交是中國對總統蔡英文「蔡川通話」的報復；同時他也分析，美中關係不能太好也不能太壞，「最好是不好不壞，我們就多少活得下去」。
蘇起上午出席由政大東亞所主辦的「兩岸和平研究學術研討會」，於會議中針對兩岸關係現況發表看法。他提到，蔡英文與川普通話後，對中國來說是蔡英文自己破壞現狀，破壞先前在就職典禮中提到的「可預測性」，因此對蔡更不信任；加上川普在蔡川通話後曾對一中原則提出質疑，讓美中關係更不確定，台灣也被迫成為兩強潛在的交易籌碼；因此中國選擇在日前透過聖多美與台灣的斷交，開了「報復第一槍」給台灣「一個小小的警告」。
蘇起進一步分析，許多台灣人對美中關係一直存在錯誤想法，認為美中關係越壞對台灣越好，事實上他認為，美中關係「不好不壞」對台灣最有利，蘇起建議，台灣仍然應該「和陸友日親美」，「最好三個都變成朋友」，如果只是「親美日、遠中國」其實是「有點危險」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 德恐攻嫌犯曾遭監控 懸賞10萬歐元 全歐通緝
- 中職》兄弟新總仔超威！球員時期是重砲手（影音）
- 紓解台灣大道車流 捷運藍線交通部審查通過
- 練唱3週 大同福樂學堂長輩報佳音
- 慰問罹難者家屬 鄭文燦：工地稽查密度、規範要更嚴
- 澳網打假 總獎金飆到11.6億
- 霧霾軍用？中國專家：對抗美雷射武器的最佳防禦
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 從咖啡豆看世界 國中小生體驗咖啡文化
- 星空草原APP 將夢想上傳星際
- 非做不可》支持運動協會改革 謝淑薇：別扼殺選手的熱情
- 2016耶誕專輯13-1：最美的耶誕雪花
- 糊塗老爸抱妻急救 忘了3歲小女兒⋯
- 撬悠遊卡加值機偷現金 警逮獲慣竊
- 自由廣場》龜兔賽跑 以拖待變
- Jolin驚爆提分手 6年VJ戀11月斷愛
- 日本2016年出生數 首跌破百萬大關
- 防興航負責人落跑 立委籲修法
- 政院將打造「全台軌道網」
- 中國公布NGO活動項目 不見人權
- 卡莉包裝耶誕禮物 錫箔紙放閃
- 玉女們一起來選美！農改場辦小果番茄評鑑
- 渣打銀打造友善職場 獲金展獎
- 女導遊以中客不來為由不付扶養費 法官不買帳
- 「他被連結車輾過」民眾直擊五股死亡車禍
- 川普起用共和黨老將史派瑟為白宮發言人
- 諸羅山盃少棒賽》仙台教頭色川冬馬 周遊列國野球人
- 今明乾爽週末回暖 吳德榮：下週濕冷有「冷氣團強度」
- 李安同學郭建宏 當選華視總經理
- 日本自由行》日本的頭號耶誕老人「殿下」
- 甲子園冠軍踢館 台日青棒明開戰
- 建築系學生8米黑板畫耶誕校園 同學讚：太強了
- 2016耶誕專輯12：耶誕派對，驚豔赴會！
- 超猛機車行老闆 後滾翻神勇救2童
- 大四正妹變藝廊老闆 ４個月賺80萬
- 林全：公股爭取彰銀經營權 立場不變
- NBA》勇士差點輸籃網 柯瑞這樣評林書豪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蘇起：聖國與我斷交 是中國報復第一槍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分