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民調五成不支持柯連任 柯：代表另一半的人都支持

國民黨委託旺中集團民調公司做民調顯示一半的人不支持柯連任，柯妙達：代表另一半的人支持。（記者張凱翔攝）

2016-12-23  12:20

〔記者張凱翔／台北報導〕國民黨團今早對台北市長柯文哲施政滿意度、是否支持連任公布民調結果，顯示五成民眾不願柯文哲競選連任，施政不滿意度高達49.7%，柯文哲今活動後受訪表示，「這要倒過來看，一半的人不支持你所以，代表一半的人支持你」，而且「球才打到半場而已，緊張什麼」？

國民黨北市黨部主委陳永仁設立的首都發展協會，委託旺中集團旗下的「艾普羅民調公司」對台北市長柯文哲施政滿意度做民調，今早公布結果宣布對柯市府不滿意度49.7%，支持柯連任有39.6%，不支持柯連任則有50.1%；柯文哲今活動後受訪問及一半的人不支持連任怎麼辦？柯妙回，「這要倒過來看，一半的人不支持，代表一半的人支持」。

該民調顯示，民眾最不滿柯文的原因是「不喜歡柯文哲領導風格」佔60.9%、大巨蛋問題佔54.9%、砍重陽敬老金佔44.8%、交通壅塞佔37.5%、市府人事頻繁更換爭議佔36%；對於重大工程建設施政，大巨蛋案不滿意度達71.5%、南港機廠聯開案解約案不滿意度達67%、北藝中心興建停擺不滿意度達55.7%。

柯文哲說，他「把每天的工作做好就是最好的連任準備」，認為對民調不用想太多。至於柯在今日刊出的《新頭殼》專訪表示想要做滿8年、到63歲再退休，柯進一步表示他的年紀其實現在就可以退休了，但應先「做到讓文化深植人心，再由台北擴散到全國」。

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